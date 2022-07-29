Крупная британская компания построит подводный райзер в Азербайджане

Британская компания Aquaterra Energy, которая является мировым лидером в области морских инженерных решений, заключила контракт на постройку подводного райзера высокого давления и температуры (HPHT) с Umid Babek Operating Company (UBOC) в рамках проекта разработки месторождения "Бабек" в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на компанию.

Сообщается, что Aquaterra Energy поставит свою подводную райзерную систему в рамках программы UBOC по бурению разведочной скважины BX-01 на месторождении "Бабек".

Команда инженеров - экспертов Aquaterra Energy посоветовала использовать самоподъемную буровую установку вместо полупогружной, чтобы обеспечить максимальную безопасность и эффективность при минимальных затратах и ​​времени.

Напомним, что контракт на разведку и разработку блока "Умид-Бабек" был подписан 12 января 2017 года между SOCAR и SOCAR Umid Oil and Gas Limited. Запасы блока оцениваются в 400 миллиардов кубометров газа и 80 миллионов тонн конденсата.