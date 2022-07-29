В Азербайджане проходит национальный фестиваль "Яйлаг"

Сегодня в местечке под названием Хан Яйлагы в Хаджикенде в Гёйгёльском районе стартовал 2-й Национальный фестиваль "Яйлаг", сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана.

На фестивале, организованном Фондом истории и культуры "Джавад хан", при поддержке Агентства по развитию МСБ и других организаций-партнеров, представляют свою продукцию субъекты микро-предпринимательства и творческие личности. С этой целью Агентство создало на территории проведения фестиваля "ремесленный квартал". Здесь выставляются и продаются изделия ручной работы, картины, подарки, сувениры, украшения, текстиль, игрушки и т.д. Всего на фестивале свою продукцию представляют более 100 микро-предпринимателей и ремесленников.

Фестиваль продлится до 31 июля.

Отметим, что на территории проведения фестиваля создан этно-поселок "Яйлаг юрду". Здесь, помимо "ремесленного квартала", действуют тематические уголки "Джыдыр мейданы", "Яйлаг базары", "Деде Горгуд оджагы", "Яйлаг ятагы", "Площадь пехлеванов", "Очаг Ашуга Алескера", "Яйлаг сюфряси".

В фестивале также принимают участие гости и туристы из разных зарубежных стран.