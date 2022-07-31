Рост торговли через Зангезурский коридор будет способствовать процветанию Азербайджана

Источник: Агентство международной информации Trend

Расположенный на пересечении транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад, Азербайджан признан важным транспортно-логистическим центром региона. В этой области осуществляется успешное сотрудничество со странами Европейского Союза. Международные транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг и Юг-Запад, проходящие через территорию страны, выгодны для перевозки грузов как с точки зрения расстояния, так и экономии времени. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Бакинский международный морской торговый порт еще больше расширяют возможности этих транспортных коридоров. На фоне этих возможностей значительно увеличивается объем транзитных грузов.

Транзитный грузопоток через территорию Азербайджана по итогам первого полугодия 2022 года вырос примерно на 30 процентов. По некоторым направлениям, в частности, по транспортному коридору Север-Запад, рост этого показателя составил 300 процентов. За январь-июнь 2022 года транспортировка нефти туркменского происхождения по нефтепроводу БТД по сравнению с соответствующим периодом 2021 года увеличилась на 746 тыс. тонн (155%) и составила 1,2 млн тонн. За первые 6 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года транспортировка нефтепродуктов (в частности, казахстанского происхождения) по железной дороге в направлении Ялама - Бёюк Кесик увеличилась на 772 тысячи тонн (рост на 707 процентов) и составила 0,9 миллиона тонн.

Занимая стратегическое центральное положение между Европой и Китаем и имея развитую авиационную, железнодорожную, трубопроводную и морскую инфраструктуру, Азербайджан становится новым ведущим логистическим центром в условиях перестройки глобальных цепочек поставок в Евразии.

В этой связи нужно отметить, что недавно в стране было принято решение о создании единого штаба по управлению транзитными грузоперевозками. Основная цель работы штаба - упрощение и электронизация процедур на погранично-пропускных пунктах, совершенствование процессов синхронизированного планирования и управления транзитными операциями посредством единого диспетчера. Штаб будет осуществлять мониторинг операций и регулярно представлять отчеты в секретариат Координационного совета. В штабе также будет создан колл-центр для оперативного решения проблем грузоперевозчиков во время транзита. Составлена "Транзитная дорожная карта", которая определяет краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели для полного раскрытия транзитного потенциала страны.

В числе принимаемых таможенными органами мер по развитию транзитного потенциала Азербайджана важное место занимает упрощение интермодальных перевозок. Были предприняты шаги по подключению к новой европейской компьютеризированной транзитной системе (НКТС). Так, с первого июня 2020 года по 31 марта 2022 года в целях присоединения к Конвенции об общих транзитных процедурах, упрощения документации в торговле товарами и поддержки ГТК в процессе присоединения к новой компьютеризированной транзитной системе ЕС реализовал соответствующий твининг-проект. Его основной целью стало упрощение торговых процедур между странами ЕС и Азербайджаном.

Кроме того, в Азербайджане в ближайшее время будет запущен цифровой сервис Web Transit. Эта платформа позволит повысить эффективность процесса декларирования на таможенных пунктах, а также внесет вклад в расширение транзитных возможностей Азербайджана. Его запуск позволит заранее предоставить таможенным органам необходимую информацию о товарах и транспортных средствах, предназначенных для транзита через таможенную территорию и транзитного таможенного декларирования, а также ускорить проведение транзитных таможенных процедур путем осуществления платежей через электронную систему.

Подписанное в середине этого месяца соглашение о сотрудничестве между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом также позволит увеличить транзитный потенциал Азербайджана. В рамках соглашения Albayrak Holding вложит инвестиции в строительство терминала сыпучих грузов Бакинского порта и управление им, а также в управление Ro-Ro-терминалом в целях перенаправления турецкой колесной техники из Центральной Азии в Азербайджан. Перевалка контейнеров портом растет с каждым годом. Если в 2018 году через Бакинский порт было перевалено 22 887 контейнеров, то в 2019 году - 35 024, в 2020 году - 40 345, а в 2021 году - 45 025. Перевалка портом контейнеров в 2021 году выросла почти вдвое по сравнению с 2018 годом. До конца нынешнего года прогнозируется еще больший рост этого показателя. По последним данным, в первом полугодии 2022 года Бакинский порт увеличил перевалку контейнеров на 31,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 27 844 TEU-контейнеров.

В Постоянном секретариате Межправительственной комиссии Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) прогнозируют, что в сложившейся геополитической ситуации контейнерные грузоперевозки из Китая в Европу и обратно через территорию Азербайджана по итогам 2022 года вырастут в три - пять раз по сравнению с предыдущими годами. Тем не менее отмечается, что транспортная инфраструктура Азербайджана готова к резкому росту потока транзитных грузов. Следует отметить, что во вступлении в TRACECA заинтересован также Туркменистан, что внесет значительный вклад в развитие транспортного коридора и еще больше повысит роль Азербайджана как транзитной страны.

Растет значение и Среднего коридора, в котором Азербайджан также является важным звеном. Средний коридор - путь из Китая в Европу, играет большую роль в нынешней повестке дня. Сбои в торговле в Евразии и во всем мире значительно повысили важность Среднего коридора, соединяющего Восточную и Южную Азию с европейской частью континента. Азербайджан имеет решающее значение для жизнеспособности этого коридора через Евразию.

Полное использование маршрутов через Зангезур значительно облегчит трансъевразийские перевозки и обеспечит развитие Среднего коридора. Это окажет положительное экономическое воздействие на весь регион, от Черного моря через Кавказ и Центральную Азию до Индии, Китая и других стран Восточной и Южной Азии. Зангезурский коридор представляет собой важный маршрут, позволяющий оптимизировать транспортно-логистические схемы нашего региона, а также создать возможности для перевозки гораздо больших объемов грузов. Фактически с реализацией Зангезурского коридора наша страна получит возможность нарастить ненефтяной и несырьевой экспорт. Рост торговли через Зангезурский коридор, который также позволит экспортировать электроэнергию, будет способствовать процветанию Азербайджана и региона в целом.

Реализация транзитного потенциала нашей страны, имеющей выгодное географическое положение, имеет большое значение в политике диверсификации экономики. В то же время развитие международных и региональных транспортных коридоров положительно влияет на повышение эффективности экономики. Совместные проекты в сферах транспорта, инфраструктуры и логистики расширяют экономические возможности Азербайджана и повышают его значимость. Азербайджан обеспечивает эффективную организацию транзитных перевозок грузов в различные пункты назначения. Это позволяет осуществлять безопасную и своевременную доставку в короткие сроки на более выгодных условиях. Транзитные маршруты продолжают расширяться, увеличивается товарооборот, что в конечном итоге приводит к процветанию Азербайджана и региона в целом.