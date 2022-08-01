Микаил Джаббаров о целях "Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 гг."

Принятие "Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы" создает условия для перехода на качественно новый этап развития.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров в эфире телеканала RealTV.

"Впервые в нашей практике стратегия является полностью коллективным и коллегиальным документом. Отраслевые рабочие группы, созданные при подготовке стратегического документа, возглавили руководители соответствующих сфер и министерств. Наши основные цели - это благосостояние общества, интеграция экономики страны в глобальную цепочку создания стоимости, усиление инновационной направленности и финансовой устойчивости национальной экономики", - сказал Джаббаров.

По его словам, будут приняты и другие документы, а также меры, вытекающие из стратегии.

Данный документ охватывает все стороны социально-экономической жизни Азербайджана, подчеркнул министр.