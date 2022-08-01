Баку, Анкара и Ташкент обсудят сотрудничество в ряде сфер

Узбекистан, Турция и Азербайджан обсудят перспективы сотрудничества в сферах инвестиций, инноваций, транспорта и коммуникаций.

Как передает Day.Az со ссылкой на узбекские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь Президента Узбекистана Шерзод Асадов.

По его словам, в рамках планируемой на второе августа встречи глав министерств иностранных дел, торговли и транспорта Узбекистана, Турции и Азербайджана стороны обсудят вопросы дальнейшего развития межрегионального сотрудничества.

"Это совершенно новый механизм", - сказал Асадов, напомнив, что переговоры будут организованы в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее главами трех стран.

Отметим, что встреча министров иностранных дел, экономики и транспорта Азербайджана, Узбекистана и Турции намечена на второе августа в Ташкенте.

Узбекскую сторону на ней представят министр иностранных дел Владимир Норов, заместитель премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей - министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев и министр транспорта Ильхом Махкамов.

Со стороны Азербайджана во встрече ожидается участие министра иностранных дел Джейхуна Байрамова и министров экономического блока правительства.