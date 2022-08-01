ЕБРР может выделить кредит ASCO

В настоящее время ведутся переговоры между ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о привлечении кредита.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров в эфире телеканала RealTV.

По его словам, переговоры находятся на завершающей стадии.

"Если переговоры завершатся успешно, ЕБРР выделит ASCO кредит без государственной гарантии. Кредитные средства планируется направить на расширение флота пароходства, развитие судостроительного завода и так далее", - сказал Джаббаров.