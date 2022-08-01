https://news.day.az/economy/1483667.html ЕБРР может выделить кредит ASCO
ЕБРР может выделить кредит ASCO
В настоящее время ведутся переговоры между ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о привлечении кредита.
Как передает Day.Az, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров в эфире телеканала RealTV.
По его словам, переговоры находятся на завершающей стадии.
"Если переговоры завершатся успешно, ЕБРР выделит ASCO кредит без государственной гарантии. Кредитные средства планируется направить на расширение флота пароходства, развитие судостроительного завода и так далее", - сказал Джаббаров.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре