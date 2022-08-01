В Азербайджане увеличилась денежная база

Денежная база в Азербайджане по итогам июля 2022 года составила 16,12 миллиарда манатов, что на 2,99 процента, или 467,6 миллиона манатов превышает показатель предыдущего месяца, сообщает Day.Az со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

По данным регулятора, в годовом исчислении денежная база выросла на 13,42 процента, или 1,907 миллиарда манатов.

Денежная база в Азербайджане в июле 2021 года составила 14,213 миллиарда манатов.

Отметим, что денежная база включает в себя наличные и свободные банковские и обязательные резервы коммерческих банков, находящиеся в обращении.