Валютные резервы Центробанка Азербайджана выросли

На 29 июля 2022 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили 7,407 миллиарда долларов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это на 0,48 процента, или 35,3 миллиона долларов больше показателя предыдущего месяца и на 14,02 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года.

По данным регулятора, на 30 июля 2021 года официальные валютные резервы ЦБА составили 6,496 миллиарда долларов.