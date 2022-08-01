Между Азербайджаном и Казахстаном будет создан деловой совет

Посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов посетил Азербайджанское агентство по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на AZPROMO.

На встрече состоялся обмен мнениями о расширении торгово-экономического партнерства, направлениях развития связей между бизнес-кругами, а также о создании делового совета между Азербайджаном и Казахстаном.

Напомним, что AZPROMO было создано в 2003 году министерством экономики для привлечения иностранных инвестиций в ненефтяной сектор и стимулирования экспорта ненефтяной продукции.

Указом Президента Азербайджанской Республики от 23 июля 2021 года утвержден устав AZPROMO.