https://news.day.az/economy/1483687.html Между Азербайджаном и Казахстаном будет создан деловой совет
Между Азербайджаном и Казахстаном будет создан деловой совет
Посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов посетил Азербайджанское агентство по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO).
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на AZPROMO.
На встрече состоялся обмен мнениями о расширении торгово-экономического партнерства, направлениях развития связей между бизнес-кругами, а также о создании делового совета между Азербайджаном и Казахстаном.
Напомним, что AZPROMO было создано в 2003 году министерством экономики для привлечения иностранных инвестиций в ненефтяной сектор и стимулирования экспорта ненефтяной продукции.
Указом Президента Азербайджанской Республики от 23 июля 2021 года утвержден устав AZPROMO.
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