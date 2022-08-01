Азербайджан увеличил экспорт золота

За январь-июнь этого года Азербайджан экспортировал золото на сумму 79,4 млн. долларов США, что на 26,4% меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на основании данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, за аналогичный период 2021 года было экспортировано золото на 107,9 млн. долларов США.

По сравнению с маем текущего года, в июне экспорт золота вырос на 1,4 млн. долларов или на 9,3% и составил 16,5 млн. долларов, что в годовом сравнении меньше на 19,5%.