https://news.day.az/economy/1483722.html Микаил Джаббаров провел ряд встреч в Узбекистане - ФОТО
Микаил Джаббаров провел ряд встреч в Узбекистане - ФОТО
Делегация во главе с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым ознакомилась с деятельностью современных текстильных кластеров в Ташкенте, встретилась с председателем ассоциации "Узтекстильпром" Ильхомом Гайдаровым и главой ассоциации "Узбекипаксаноат" Бахромом Шариповым.
Об этом, как передает Day.Az, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.
"Мы также обсудили пользу расширения сотрудничества между бизнес-структурами для экономического развития наших стран", - говорится в публикации.
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