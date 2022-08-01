Баку и Ташкент бсудили расширение сотрудничества в сфере промышленности

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с заместителем премьер-министра, министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшидом Ходжаевым.

Об этом, как передает Day.Az, говорится в публикации министра экономики Азербайджана в Twitter.

"В ходе встречи мы обсудили развитие экономических связей, увеличение инвестиций и товарооборота, а также расширение сотрудничества в области промышленности", - говорится в публикации.