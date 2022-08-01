https://news.day.az/economy/1483758.html Баку и Ташкент бсудили расширение сотрудничества в сфере промышленности
Баку и Ташкент бсудили расширение сотрудничества в сфере промышленности
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с заместителем премьер-министра, министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшидом Ходжаевым.
Об этом, как передает Day.Az, говорится в публикации министра экономики Азербайджана в Twitter.
"В ходе встречи мы обсудили развитие экономических связей, увеличение инвестиций и товарооборота, а также расширение сотрудничества в области промышленности", - говорится в публикации.
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