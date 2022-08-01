Бизнесмены Дагестана рвутся на азербайджанский рынок

Торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов провел рабочую встречу с руководителем Центра поддержки экспорта Республики Дагестан РФ Русланом Абаскулиевым, передает Day.Az со ссылкой на торгпредство.

"В ходе встречи обсуждены возможности поставок дагестанской продукции на азербайджанский рынок, подготовка к организации очной бизнес-миссии предпринимателей Дагестана в Азербайджан", - говорится в сообщении.

В рамках бизнес-миссии, которая запланирована на четвертый квартал нынешнего года, состоится запуск деятельности шоу-рума продукции Республики Дагестан РФ на площадке представительства Россотрудничества в Азербайджане.

"Шоу-рум представит производимую в Дагестане экспортную продукцию: продукты питания, строительные материалы, IT-разработки. Запланирована видеопрезентация туристического и инвестиционного потенциала Дагестана РФ. Вход в шоу-рум будет абсолютного свободный, посетить его смогут все желающие. Кроме того, сейчас мы работаем с предпринимателями из Азербайджана, которые смогут ознакомиться с продукцией, которая будет представлена на площадке шоу-рума на постоянной основе", - сказал Абаскулиев, слова которого приводятся в сообщении.