https://news.day.az/economy/1483784.html Азербайджан и Узбекистан будут сотрудничать в сфере защиты прав предпринимателей - ФОТО
Азербайджан и Узбекистан будут сотрудничать в сфере защиты прав предпринимателей - ФОТО
Первого августа в Ташкенте состоялось 11-е заседание Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Узбекистаном, сообщили Day.Az в Агентстве Азербайджана по развитию МСБ.
В сообщении отмечается, что в рамках заседания был подписан меморандум о сотрудничестве между Агентством Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса и уполномоченным по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства при Президенте Узбекистана.
Документ предусматривает сотрудничество, совместные и согласованные действия двух стран в сфере защиты прав и законных интересов предпринимателей.
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