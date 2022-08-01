https://news.day.az/economy/1483792.html Подписаны меморандумы между Агентством по развитию экономических зон Азербайджана и узбекскими ассоциациями - ФОТО
Подписаны меморандумы между Агентством по развитию экономических зон Азербайджана и узбекскими ассоциациями - ФОТО
Подписаны меморандумы между Агентством по развитию экономических зон Азербайджана и узбекскими ассоциациями.
Об этом, как передает Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
"В рамках 11-го заседания азербайджано-узбекской межправительственной комиссии были подписаны меморандумы между Агентством по развитию экономических зон и Ассоциацией "Узбекипаксаноат", а также между Агентством по развитию экономических зон и Ассоциацией "Узтекстильпром", - говорится в публикации.
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