Ровшан Наджаф встретился с заместителем министра энергетики и природных ресурсов Турции
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Президент Государственной Нефтяной Компании (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с делегацией, возглавляемой заместителем министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром.

Как сообщили Day.Az в SOCAR, в ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями о стратегических энергетических проектах SOCAR в Турции и перспективах дальнейшего сотрудничества.