Турецкая платежная компания планирует выйти на рынок Азербайджана

Источник: Агентство международной информации Trend

Турецкая платежная компания PG PARA планирует выйти на рынок Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом сказал в среду Trend генеральный директор PG PARA Мухаммед Диргам Шемсо.

По его словам, компания в основном ориентирована на денежные переводы и оказание услуг в сфере электронной коммерции.

"На сегодняшний день мы наладили сотрудничество более чем с 60 странами и предоставляем свыше четырех тысяч финансовых услуг. Также у нас есть услуги в области электронной коммерции. В сотрудничестве с азербайджанскими коллегами мы планируем создать возможности для приобретения турецких товаров путем использования нашей платежной системы", - сказал Шемсо.

Гендиректор также сообщил, что PG PARA планирует наладить сотрудничество практически со всеми банками Азербайджана.

"Мы готовим соответствующую стратегию работы нашей платежной системы на рынке Азербайджана. Основным приоритетом здесь является оказание услуг по наименьшей стоимости", - сказал Шемсо.

Он сообщил, что проведена встреча с представителями Центробанка Азербайджана по вопросу выхода на азербайджанский рынок.

"Мы провели встречу с представителями регулятора, так как будем предоставлять услуги на базе местных банков. Пока что я не могу назвать банки, с которыми мы планируем на первом этапе работать в Азербайджане. Ожидается, что договоренность между всеми сторонами будет достигнута в ближайшие два - три месяца", - сказал Шемсо.

Гендиректор отметил, что PG PARA планирует открыть свое представительство в Азербайджане.