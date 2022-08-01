ЕС увеличил закупки газа из Азербайджана

Верховный комиссар Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о приближении Европы к пределу закупок газа из нероссийских источников. Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальном сайте ЕС.

По мнению политика, Европу ждет трудная зима с замедлением экономического роста. "Европе грозит настоящий шторм: цены на энергоносители растут, экономический рост замедляется, приближается зима", - рассказал он. В зимний период, по словам главы евродипломатии, возникнет необходимость экономии энергии.

Он сообщил, что с начала этого года ЕС сумел продвинуться в сокращении доли российского импорта газа. За этот промежуток ему удалось снизить показатели с 40 до 20 процентов через увеличение закупок сжиженного природного газа и импорта трубопроводного газа из Норвегии, Алжира и Азербайджана.