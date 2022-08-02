Баку и Ташкент обозначили актуальные задачи в рамках развития сотрудничества

Заместитель Премьер-министра - министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев провел встречу с министром экономики Азербайджанской Республики Микаилом Джаббаровым, находящимся в Узбекистане с рабочим визитом, передает Day.Az со ссылкой на информационное агентство UZ DAILY.

В ходе встречи были обсуждены вопросы наращивания двустороннего сотрудничества в инвестиционной, торгово-экономической сфере, транспорте и логистике.

Стороны подчеркнули значимость и результативность состоявшегося в июне текущего года визита Президента Азербайджанской Республики в Республику Узбекистан. Прямой диалог на высшем уровне позволил интенсифицировать двустороннее взаимодействие по всем имеющимся направлениям, а также выявить новые "точки роста" взаимовыгодного партнерства.

В ходе беседы озвучено, что за последние пять лет количество созданных в Узбекистане совместных предприятий с азербайджанским капиталом увеличилось в 4 раза и составило 243 единицы. В свою очередь, в Азербайджане осуществляют деятельность 70 предприятий с участием узбекского капитала. Стороны договорились активизировать усилия по своевременной и качественной реализации 87 совместных проектов и торговых контрактов на сумму свыше 500 млн долларов в нефтегазовой отрасли, химической промышленности, текстильной сфере и сельском хозяйстве.

Кроме того, в ходе диалога стороны подтвердили намерения продолжить реализацию инициативы по созданию Узбекско-Азербайджанского инвестиционного Фонда, в связи с чем договорились в кратчайшие сроки разработать утвердить "Дорожную карту" по организации его деятельности, а также начать разработку соответствующего Межправительственного соглашения.

В ходе обсуждения перспектив укрепления транспортно-логистических связей, участники переговоров договорились активизировать взаимодействие в рамках Межправительственного соглашения о международном автомобильном сообщении между Узбекистаном и Азербайджаном, а также ускорить перевозку вагонов с товарами для Узбекистана через Каспийское море на паромах "КАСПАР".

В отдельном порядке стороны обсудили перспективы расширения межрегионального сотрудничества, имея ввиду организацию выставки национальных товаров в ноябре этого года в г. Ташкенте, а также проведение на высоком содержательном уровне первого Форума регионов Узбекистана и Азербайджана, с предварительной подготовкой пакета инвестиционных проектов, а также конкретных предложений по развитию сотрудничества между регионами двух стран.

По итогам встречи выражена приверженность продолжению совместной работы по всем обсужденным направлениям для достижения конкретных результатов в развитии экономического партнёрства.