ЕС считает Азербайджан важным партнером в энергетической сфере

Источник: Агентство международной информации Trend

ЕС осознает растущую роль Азербайджана и Каспийского региона в сфере энергетической безопасности.

Об этом сказал Trend старший научный сотрудник - нерезидент Европейского центра международной политической экономии (ECIPE) Тенгиз Пхаладзе, передает Day.Az.

"Роль Азербайджана в этой сфере стремительно растет. ЕС высоко ценит приверженность Азербайджана содействию энергетической безопасности. Азербайджан - это не просто надежный партнер. Руководство Азербайджана понимает текущие тенденции развития, стремится к развитию, сотрудничеству и всегда находит решение", - сказал Пхаладзе.

Говоря о меморандуме по увеличению экспорта газа, недавно подписанном между Азербайджаном и Евросоюзом, эксперт отметил, что это явный признак того, что ЕС считает Азербайджан важным партнером.

"Подписание этого меморандума было очень правильным решением обеих сторон. Сегодня признаются огромные возможности, которыми обладают Азербайджан и Каспийское море, особенно в отношении Трансадриатического трубопровода (TAP) и Трансанатолийского газопровода (TANAP)", - сказал Пхаладзе.

Что касается пропускной способности трубопроводов и возможности ее потенциального расширения, эксперт сообщил, что это вполне достижимо и зависит в основном от политической воли.

"В 90-е годы, когда проблемы были более серьезными, стороны смогли достичь договоренности именно благодаря политической воле. И теперь ЕС, Азербайджан, Грузия и другие стороны извлекают выгоду из этого. Таким образом, этот меморандум является признаком сильной политической воли как ЕС, так и Азербайджана", - сказал Пхаладзе.

По его словам, пропускная способность "Южного газового коридора" рассчитывалась не только с учетом Азербайджана, но и других стран региона, к примеру, Туркменистана.

"Сегодня у Азербайджана и Туркменистана также есть огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества по совместным энергетическим проектам. Таким образом, если другие страны Каспийского региона присоединятся к проекту, преимущество для обеих сторон будет значительным", - добавил он.

Отметим, что 18 июля между Азербайджаном и Европейским союзом был подписан "Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству между ЕС, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере".

Документ подписали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен.

Стороны договорились поддерживать двустороннюю торговлю природным газом, в том числе за счет его экспорта в Европейский союз по "Южному газовому коридору" в объеме не менее 20 миллиардов кубометров ежегодно к 2027 году в соответствии с коммерческой целесообразностью и рыночным спросом.