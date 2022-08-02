Всемирно известный итальянский бренд «Carpisa» уже в Азербайджане!

31 июля в Баку состоялось грандиозное открытие первого бутика всемирно известного итальянского бренда "Carpisa".

Открытие магазина площадью в 187 кв. м состоялось в торговом центре "Ganjlik Mall". Интерьер бутика "Сarpisa" отличается стильным и современным дизайном, в котором сочетаются металл, дерево и стекло, а элегантная планировка бутика позволяет увидеть весь спектр представленных товаров.

Основанный в 2001 году итальянский бренд "Carpisa" имеет более 600 торговых точек в 40 странах мира.

Известный изысканной, но при этом удобной продукцией, бренд "Carpisa" предлагает отличное соотношение цены и качества с широким ассортиментом, включающим в себя сумки, изделия из кожи, чемоданы, портфели и аксессуары как для мужчин, так и для женщин. Мужская линейка представлена широким выбором деловых, туристических и дорожных сумок.

Новый магазин "Carpisa" в "Ganjlik Mall" открылся с летней коллекции, в которой представлены такие товары, как стильные пляжные и дорожные сумки из экологически чистых материалов, чемоданы, сумки и рюкзаки для ноутбуков, а также термосумки для ланча ярких цветов, позволяющие сохранять еду горячей и свежей в течение всего дня.

В открытии приняли участие известные блогеры и представители СМИ. Гости и жители столицы, присутствовавшие на открытии, c большим интересом встретили открытие нового бутика, предлагающего новейшую продукцию из мира изысканных итальянских товаров, пользующихся популярностью во всем мире.

Под мотивы итальянской музыки гости прошлись по красной дорожке в бутик, где им был предложен легкий фуршет.

"Carpisa" - это прежде всего итальянский стиль и высокое качество за разумную цену, который нашел отклик у потребителей благодаря своему дизайну и превосходному качеству. Выход "Carpisa" на азербайджанский рынок является стратегическим решением. "Ganjlik Mall" станет идеальным местом для бренда. Следует отметить, что в ближайшие дни планируется открытие второго магазина "Carpisa" в Deniz Mall.

Все желающие добавить в свой стиль итальянский колорит и при этом получить совершенно новый опыт шопинга могут посетить магазин "Carpisa" в торговом центре "Ganjlik Mall".

Подробную информацию о новых товарах, действующих акциях, а также скидках можно получить, пройдя по ссылке на официальной странице компании в Instagram: https://www.instagram.com/carpisa_az/