Сколько в Азербайджане выдали ипотечных кредитов по гослинии?

На 2 августа по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) Азербайджана 39 778 заемщикам были выданы ипотечные кредиты на сумму 2,22 миллиарда манатов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ИКГФ в ответ на запрос Trend.

В рамках механизма сдачи квартир в аренду с правом выкупа 1 847 граждан улучшили свои жилищные условия, говорится в сообщении.

Сумма предоставленных фондом гарантий и субсидий по бизнес-проектам составила 312,411 миллиона манатов.