Нефтегазовый гигант нажился на росте цен на топливо

Британская компания BP отчиталась об утроенной прибыли в 8,5 миллиарда долларов во втором квартале 2022 года по сравнению с 2,8 миллиарда долларов в тот же период прошлого года. Нефтегазовый гигант смог нажиться на стремительно растущих ценах на нефть из-за происходящего в Украине, заявил The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первом квартале BP получила максимальную за более чем 10 лет прибыль в 6,2 миллиарда долларов. Соответственно в период с апреля по июнь доходность компании побила новый рекорд. Выручка производителя нефти и газа во втором квартале выросла на 35 процентов и составила 69,5 миллиарда долларов по сравнению с 51,2 миллиарда долларов кварталом ранее. Свободный денежный поток - прибыль после капитальных вложений - вырос на 32 процента, до 10,86 миллиарда долларов, а капитальные затраты сократились на 23 процента, до 2,9 миллиарда долларов.

Компания объяснила, что огромная прибыль была связана с "повышенной маржой переработки [сырой нефти в нефтепродукты]", а также большими объемами продаж. Несмотря на то, что BP понесла убытки от ухода с российского рынка в размере 24 миллиардов долларов в первом квартале, более высокие цены на нефть компенсировали издержки.

Доходы нефтяных компаний в Великобритании и за ее пределами в последние месяцы резко увеличились, даже несмотря на то, что домохозяйства столкнулись с беспрецедентным ростом цен. Повышенные счета за электроэнергию серьезно повлияли на инфляцию в Соединенном Королевстве, которая подскочила до 40-летнего максимума в 9,4 процента. По информации издания, в ближайшие месяцы показатель может превысить 10 процентов.