Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном вырос

Товарооборот Узбекистана с Азербайджаном вырос почти в семь раз, а с Турцией - в два с половиной раза.

Об этом сказал во вторник исполняющий обязанности главы МИД Узбекистана Владимир Норов на первой встрече министров иностранных дел, экономики и транспорта Азербайджана, Узбекистана и Турции в Ташкенте, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, эта положительная тенденция, безусловно, сохранится и в нынешнем году.

"Однако достигнутая высокая динамика экономического сотрудничества с Азербайджаном и Турцией все еще не в полной мере отвечает имеющемуся потенциалу взаимодействия. Сегодня существуют все условия для более полного использования имеющихся резервов во взаимовыгодном партнерстве", - отметил Норов.