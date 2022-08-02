Азербайджан, Турция и Узбекистан должны формировать экономические коридоры
Узбекистан, Азербайджан и Турция должны формировать экономические коридоры.
Об этом сказал во вторник исполняющий обязанности главы МИД Узбекистана Владимир Норов на первой встрече министров иностранных дел, экономики и транспорта Азербайджана, Узбекистана и Турции в Ташкенте, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Выступая в качестве узловых хабов в своих регионах, Узбекистан, Азербайджан и Турция не должны ограничиваться лишь функцией транзитных пунктов, а формировать экономические коридоры путем создания вдоль существующих транспортных маршрутов производственно-логистических и сбытовых пунктов", - сказал Норов.
По его мнению, это позволит производить и поставлять на внешние рынки продукцию с высокой добавленной стоимостью.
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