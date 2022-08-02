Азербайджан высоко оценивает участие турецких и узбекских компаний в проектах восстановления Карабаха

Узбекистан, Азербайджан и Турция подчеркивают важность открытия Зангезурского коридора.

Об этом говорится в Ташкентской декларации, подписанной второго августа главами МИД Турции и Азербайджана - Мевлютом Чавушоглу и Джейхуном Байрамовым, а также исполняющим обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимиром Норовым в Ташкенте, передает Day.Az со ссылкой на текст декларации.

Так, в декларации стороны подчеркивают важность содействия усилиям Азербайджана по постконфликтному восстановлению, реконструкции и реинтеграции путем инвестирования в Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы Азербайджанской Республики.

Азербайджан высоко оценивает участие компаний Турции и Узбекистана в проектах восстановления и реконструкции освобожденных территорий, отмечается в документе.

Стороны также подчеркивают важность открытия Зангезурского коридора, который соединит Восточный Зангезур и Нахчыванскую Автономную Республику, для расширения международных транспортных связей, говорится в декларации.