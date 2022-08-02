Возрождение Карабаха будет способствовать развитию транспортных связей в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил во вторник министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и исполняющим обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимиром Норовым в Ташкенте.

"Восстановление транспортных коммуникаций на освобожденных территориях, в особенности Зангезурского коридора, послужит дальнейшему расширению связей на благо всего региона Южного Кавказа", - сказал Байрамов.

По его словам, Азербайджан, Турция и Узбекистан провели успешные переговоры о возможностях и дальнейшем развитии отношений в транспортном секторе.

"Необходимо наилучшим образом используя такие транспортные пути, как железная дорога Баку-Тбилиси-Ахалкалаки-Карс и Средний коридор, прилагать все усилия для развития коммуникаций в нашем регионе", - сказал Байрамов.