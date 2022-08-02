Возрождение Карабаха будет способствовать развитию транспортных связей в регионе - Джейхун Байрамов - ФОТО
Возрождение Карабаха будет способствовать развитию транспортных связей в регионе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил во вторник министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и исполняющим обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимиром Норовым в Ташкенте.
"Восстановление транспортных коммуникаций на освобожденных территориях, в особенности Зангезурского коридора, послужит дальнейшему расширению связей на благо всего региона Южного Кавказа", - сказал Байрамов.
По его словам, Азербайджан, Турция и Узбекистан провели успешные переговоры о возможностях и дальнейшем развитии отношений в транспортном секторе.
"Необходимо наилучшим образом используя такие транспортные пути, как железная дорога Баку-Тбилиси-Ахалкалаки-Карс и Средний коридор, прилагать все усилия для развития коммуникаций в нашем регионе", - сказал Байрамов.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре