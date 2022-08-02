Азербайджан, Узбекистан и Турция обсудили вопросы продвижения инвестпроектов

Первая встреча министров иностранных дел, экономики и транспорта Азербайджана, Узбекистана и Турции в Ташкенте способствовала обсуждению вопросов укрепления сотрудничества трех стран, продвижению совместных инвестиционных проектов и использованию транспортно-логистических возможностей.

Об этом, как сообщает Day.Az, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.

"Ташкентская декларация, подписанная в рамках первой встречи министров иностранных дел, экономики и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана, является значительным вкладом в дальнейшее углубление и укрепление партнерских и дружественных связей между нашими странами", - говорится в публикации.