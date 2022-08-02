Назван порядок предоставления единовременной выплаты инвалидам первой Карабахской войны с измененной группой инвалидности

Обнародован порядок предоставления единовременной выплаты инвалидам первой Карабахской войны, которым было назначено несколько групп инвалидности или группа инвалидности которых впоследствии была изменена.

Как передает Day.Az, об этом заявил во вторник на пресс-конференции председатель Государственного фонда социальной защиты минтруда и соцзащиты Азербайджана Гималай Мамишов.

По его словам, единовременная выплата этим гражданам будет предоставлена по высшей степени назначенной инвалидности.

Отметим, что в Азербайджане началось предоставление единовременной выплаты инвалидам первой Карабахской войны.