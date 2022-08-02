МИД Азербайджана о первой встрече министров трех стран в Ташкенте

Сегодня в Ташкенте (Узбекистан) состоялась первая трехсторонняя встреча министров иностранных дел, торговли/экономики и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, во встрече приняли участие министр иностранных дел Джейхун Байрамов, министр экономики Микаил Джаббаров, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев. Они выступили с докладами по темам повестки дня.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам внешней политики и возможностям регионального сотрудничества, деятельности по реализации полного потенциала сотрудничества трех стран в сферах экономики, торговли, инвестиций и транспорта. Также были рассмотрены возможности сотрудничества в энергетической сфере, в частности в области возобновляемых источников энергии. Были обсуждены возможности дальнейшего укрепления сотрудничества по развитию международных транспортных коридоров с целью лучшего использования высокого транзитного потенциала трех стран. В частности, было подчеркнуто значение Транскаспийского международного коридора Восток-Запад и железной дороги Баку-Тбилиси-Карс как части этого коридора. Было отмечено, что открытие всех коммуникаций в регионе, включая Зангезурский коридор, поспособствует расширению международных транспортных связей.

По итогам встречи министры трех государств, ответственные за соответствующие сферы, подписали Ташкентскую декларацию. Министры иностранных дел выступили с пресс-заявлениями по итогам трехсторонней встречи.

Трехстороннее сотрудничество между Азербайджаном, Турцией и Узбекистаном основано на объединяющих их общей истории, культуре и ценностях. Оно также опирается на прочные двусторонние связи и существующие отношения стратегического партнерства между странами. Новый трехсторонний формат, основа которого была заложена с участием министров иностранных дел, экономики и транспорта, будет способствовать разработке и продвижению совместных проектов в соответствующих сферах. Это также укрепит взаимодействие по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.