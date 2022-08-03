https://news.day.az/economy/1484212.html Азербайджан поднялся в глобальном рейтинге экосистем стартапов
Азербайджан поднялся в глобальном рейтинге экосистем стартапов
Азербайджан занял 85-е место в глобальном рейтинге экосистем стартапов (Global Startup Ecosystem Index 2022).
Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете аналитического центра StartupBlink.
По сравнению с показателем прошлого года позиции Азербайджана улучшились на 4 строчки (в прошлом году страна находилась на 89-м месте).
Глобальный рейтинг оценивает состояние стартап экономики. В этом году в отчете оценивались экосистемы стартапов в 1000 городах и 100 странах.
Отметим, первое место в рейтинге заняли США, второе - Великобритания, а третье - Израиль.
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