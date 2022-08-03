В Азербайджане утверждены новые правила в сфере ОСАГО

Центральный банк Азербайджана (ЦБА), используя успешный международный опыт в сфере ОСАГО, так же как и в других областях, продолжает проводить реформы с целью повышения качества предоставляемых потребителям услуг и защиты прав потребителей.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА.

"В этих рамках правление ЦБА утвердило "Правила регулирования взаимных выплат между страховщиками в связи с возмещением ущерба, причиненного транспортному средству, которым управлял потерпевший при дорожно-транспортном происшествии (прямое регулирование убытков)" и "Порядок исчисления сумм страховых взносов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств", - говорится в сообщении.

Разработанные правила прямого урегулирования убытков устанавливают порядок получения потерпевшим страхового возмещения в форме суброгации от страховщика потерпевшей стороны, непосредственно обратившегося к страховщику, с которым он заключил договор ОСАГО, в случае дорожно-транспортного происшествия, повлекшего столкновение двух транспортных средств, и получения страхователем потерпевшего страхового возмещения, осуществляемого его страховщиком.

"На основании изменений устанавливаются коэффициенты по факторам риска с учетом возможности причинения вреда имуществу и здоровью третьих лиц при эксплуатации автотранспортного средства - в зависимости от возраста и стажа вождения водителя, количества лиц, имеющих право управления транспортным средством, интенсивности дорожного движения в регионе, в котором эксплуатируется транспортное средство, а также продолжительности эксплуатации транспортного средства", - говорится в сообщении.

Кроме того, внесены изменения в систему бонус-малус (bonus-malus - скидки или дополнения, применяемые к тарифам в зависимости от того, совершил ли страхователь событие или нет), установленную соответствующими правилами, и предусмотрено ее применение в режиме реального времени.

Указанные изменения будут способствовать повышению ответственности водителей транспортных средств при управлении автомобилем и устранению существующих проблем в области ОСАГО за счет мотивации страховых компаний к лучшему обслуживанию потребителей, повышению общественного доверия к страхованию, развитию страхового рынка в целом, отмечается в сообщении ЦБА.