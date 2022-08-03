На четырех улицах в поселке Бинагади ведутся ремонтные работы

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) приступило к ремонту четырех улиц в поселке Бинагади Бинагадинского района Баку.

Как передает Day.Az, б этом сообщает пресс-служба Агентства.

Согласно информации, в поселке планировалось отремонтировать 5,5 км улиц и дорог, в этом направлении начаты ремонтные работы на четырех улицах поселка.

Ремонтируются улицы Алигейдара Гараева, Агамирака Исфахани, Микаила Алекперова и Джафара Джаббарлы. Поскольку упомянутые улицы были грунтовыми, они создавали трудности для движения транспорта и не обеспечивали комфортного и безопасного передвижения.

В соответствии с "Инвестиционной программой" текущего года в Бинагадинском районе ведутся работы по ремонту улиц и дорог общей протяженностью 13,06 км.

В прошлом году агентство отремонтировало 15,4 км улиц в Бинагадинском районе.