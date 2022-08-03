ЕС ведет активный диалог с Азербайджаном относительно увеличения поставок газа на фоне энергетического кризиса.

Как сообщает Day.Az, об этом написала турецкая газета Star.

"Энергетическое сотрудничество ЕС и Азербайджана вышло на новый уровень и продолжается в рамках Южного газового коридора. ЕС придает большое значение диверсификации своего энергоснабжения и ЮГК имеет в этом отношении особое значение", - отмечает издание.

Автор статьи сообщает, что Азербайджан планирует увеличить поставки газа в Европу до 9,1 миллиарда кубометров к концу 2022 года по трубопроводам TAP и TANAP, а в 2023 году ожидается, что объем поставок газа достигнет 11 млрд. кубометров.

Издание напоминает заявление Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который сказал, что ЕС добивается прогресса в закупке большего количества трубопроводного газа из Норвегии, Алжира и Азербайджана.

Отметим, что 18 июля между Азербайджаном и Европейским Союзом подписан "Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Европейским Союзом, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере". Документ подписали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и глава Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно будут поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.