https://news.day.az/economy/1484319.html Проводится реконструкция электросети четырех сел Нефтчалинского района
Проводится реконструкция электросети четырех сел Нефтчалинского района
ОАО "Азеришыг" проводит реконструкцию электросетей сел Гарагашлы, Бешталы, Джанган и Арабгардашбейли Нефтчалинского района.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба ОАО.
Согласно информации, электросети 4 сел, которые функционируют с 60-х годов прошлого века, будут полностью перестроены, села будут обеспечены качественной, устойчивой и бесперебойной электроэнергией.
В ближайшее время работы начнутся также в селах Маяк-1, Гырмызы Шафак и Еникенд.
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