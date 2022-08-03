Проводится реконструкция электросети четырех сел Нефтчалинского района

ОАО "Азеришыг" проводит реконструкцию электросетей сел Гарагашлы, Бешталы, Джанган и Арабгардашбейли Нефтчалинского района.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба ОАО.

Согласно информации, электросети 4 сел, которые функционируют с 60-х годов прошлого века, будут полностью перестроены, села будут обеспечены качественной, устойчивой и бесперебойной электроэнергией.

В ближайшее время работы начнутся также в селах Маяк-1, Гырмызы Шафак и Еникенд.