Завершается строительство новой автодороги в объезд города Лачин

Одним из важных проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых по поручению главы государства на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, является строительство новой автомобильной дороги в объезд города Лачин.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Завершаются строительные работы, проводимые ГААДА.

В настоящее время работа над проектом находится на завершающей стадии.

В соответствии со строительными нормами и правилами, на участках, где завершены земляные работы, укладывается асфальтобетонное покрытие, крепятся дорожные разветвления. На участках, где завершаются работы по асфальтированию, уже проводятся горизонтальные линии разметки, в необходимых местах устанавливаются дорожные знаки и защитные ограждения (криволинейные железные опоры, монолитный железобетон).

Строительство новой автомобильной дороги в объезд Лачина началось в июле 2021 года. Общая протяженность дороги составляет 32 км (из них 10 км находится на территории Армении) и спроектирована в соответствии с III техническим уровнем.