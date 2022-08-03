Обнародован уровень суточной добычи нефти в Азербайджане на сентябрь

По итогам 31-го заседания министров стран ОПЕК+ суточная добыча нефти в Азербайджане на сентябрь установлена на уровне 718 000 баррелей, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт ОПЕК.

Как отмечается, министры стран ОПЕК+ приняли решение повысить уровень добычи стран-участниц на 0,1 миллиона баррелей в сутки в сентябре.

Участники совещания отметили динамичные и быстро меняющиеся основы нефтяного рынка, что требует постоянной оценки рыночных условий.

"Крайне ограниченное наличие избыточных мощностей требует их использования с большой осторожностью в ответ на серьезные перебои с поставками. Хроническая нехватка инвестиций в нефтяной сектор привела к сокращению избыточных мощностей по всей цепочке создания стоимости", - говорится в сообщении ОПЕК.