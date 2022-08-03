Прохлада без ветра: как технология WindFree™ влияет на нашу жизнь?

Как часто мы слышим термин "кондиционерная простуда"? Наверняка, каждый из нас с приходом лета думает не только о пляже и отдыхе, но и о том, как бы не заболеть, находясь в помещении. Рестораны, магазины, кафе, библиотеки, торговые центры, отели делают все для того, чтобы их посетители чувствовали себя максимально комфортно, и могли перевести дыхание, спасаясь от жары на улице. Это касается и домов, ведь большинство кондиционеров, приобретаемых нами, обеспечивают прохладный воздух с помощью сквозняка, который в результате может привести к совершенно нежелательным, особенно летом, последствиям в виде насморка или температуры. К тому же, вопрос иммунитета встает особенно остро в наши дни, когда мир еще не до конца справился с пандемией коронавируса, а ведь общеизвестно, что именно ослабленный различными болезнями организм становится главной целью для COVID-19.



Но человечество, несмотря на все проблемы, не стоит на месте. Революционные технологии, которые для нас чаще ассоциируются с различными мобильными девайсами или телевизорами, уже дошли и до кондиционеров. Во всяком случае, южнокорейский гигант Samsung сделал потрясающий прорыв с инновационной технологией WindFree™, став одним из первых, кто начал использовать в своих кондиционерах т.н. "неподвижный воздух".



Равномерное распределение и никакого ветра



WindFree™ - это воздушные потоки со скоростью, не превышающей 0,15 м/с. При активации этого режима десятки тысяч микроотверстий в системе WindFree™ блокируют основной воздушный канал и позволяют холодному воздуху равномерно распределяться по всему помещению, не оставляя ни "мертвых", ни "арктических" зон. Простая жизненная ситуация, с которой каждый из нас наверняка сталкивался летом в офисе, когда одному из коллег всегда бывает слишком холодно (особенно, если он или она сидит под кондиционером), а другому, наоборот, слишком жарко. Технология WindFree™ снимает этот вопрос с повестки дня.



Отсутствие ветра в системе WindFree™ - это еще и огромное преимущество для молодых родителей, ведь дети очень часто становятся жертвами "кондиционерных простуд". Использование кондиционеров Samsung с технологией "неподвижного воздуха" - гарантия того, что ваши дети смогут спокойно бегать по дому, не подвергая себя риску заболеть.



Экономия и тишина



Еще одна новость для любителей кондиционеров. Наверняка, многие из нас видят огромную разницу в оплате счетов за электроэнергию между летом и, скажем, весной, когда погода позволяет раскрытому окну играть роль главного источника свежего и прохладного воздуха. Конечно, постоянно работающий кондиционер и является основной причиной трат, и кажется, что это именно тот случай, когда выражение "бросать деньги на воздух" приобретает буквальный смысл.



Но теперь, благодаря решению инженеров Samsung, потребление электроэнергии с технологией WindFree™, снижается до 77%. И все это потому, что наружный блок потребляет минимальную мощность.



К тому же, эти кондиционеры не просто энергосберегающие, они еще и очень тихие. Диапазон их работы колеблется от 22-ух до 38-ми дБ: даже человеческий шепот или тикающие часы иногда способны быть громче. А это значит, что во время сна вас ничего не будет беспокоить. Даже температура воздуха. Именно так: благодаря функции Sleep Mode, технология WindFree™ сама регулирует температуру - сначала она немного понижается для того, чтобы было легче заснуть, а затем немного повышается. Согласно многолетним исследованиям, легкое колебание температуры воздуха благоприятно сказывается на качестве сна.



Бактерии и коррозия не пройдут



К сожалению, большинство кондиционеров собирают в себе огромное количество бактерий, а затем возвращают их вместе с парами воздуха. Но не в случае с кондиционерами WindFree™, ведь за чистоту внутреннего блока отвечает специальная сетка с антибактериальным покрытием, которая не позволяет вредным бактериям и прочим веществам оседать на нем, а также нейтрализует пыль самого разного происхождения и размера. Название этого фильтра - РМ 1.0 - это и есть размер частиц пыли, которые он способен нейтрализовать. Между прочим, и это доказано научным путем, именно в этих частицах могут содержаться вредные для организма вещества - вплоть до вируса COVID-19.



Кондиционерам Samsung с технологией WindFree™ не страшны перепады напряжения - инженеры компании позаботились о необходимой системе защиты. Также весь наружный блок защищен от коррозии, а учитывая, что Samsung всегда делал ставку не только на внутреннюю составляющую, но и на внешний дизайн, это становится дополнительной "фишкой". Кстати, о дизайне - те самые тысячи микроотверстий, о которых мы говорили выше несут в себе не только технические функции, они еще и стали прекрасным дизайнерским решением.



Удаленное управление и авторежим



Итак, самая классическая ситуация: на улице жара, вы торопитесь домой, чтобы побыстрее оказаться в прохладном и комфортном месте. Но зачастую мы не оставляем кондиционер включенным - как в целях безопасности, так и в целях экономии. Однако, с помощью мобильного приложения SmartThings™, вы сможете управлять своим кондиционером на расстоянии - выбирать режим работы, температуру и многое другое.



Более того, кондиционеры Samsung с технологией WindFree™, можно сказать, узнают своего хозяина. Автоматическая программа AI Auto Cooling точно определяет ваши климатические привычки - комфортные для вас условия будут созданы сами по себе, благодаря авторежиму.



Подробнее о кондиционерах Samsung с технологией WindFree™ можно узнать:



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