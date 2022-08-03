Встреча Networking Azerbaijan – расширение деловых связей и развитие бизнеса

При организации "Бизнес-клуб Networking Azerbaijan" состоялось очередное мероприятие, сообщает Day.Az.

В мероприятии, организованном в PORT Wine and GRILL, приняли участие представители бизнес-сферы, руководители и представители малого и среднего предпринимательства.

Как и на предыдущих мероприятия, проводимых Networking Azerbaijan, основная цель вечера заключалась в установлении и расширении деловых связей между предпринимателями.

В ходе мероприятия предприниматели обсудили текущие тенденции делового мира как в Азербайджане, так и в мире, поделились мнениями и опытом.

На мероприятии с участием многочисленных представителей бизнес-экосистемы основатель компании Baku Translation Орхан Гаджиев отметил, что подобные вечера, где руководители и представители бизнеса встречаются и устанавливают деловые отношения, обсуждают перспективы сотрудничества, ведущие к прогрессу, важны для экономического развития.

Этот вечер, как и все предыдущие мероприятия "Бизнес-клуба Networking Azerbaijan", прошел в комфортной обстановке, что обеспечило приподнятое настроение и продуктивное времяпрепровождение его участникам.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.