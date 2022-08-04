Развитие государственно-частного партнерства расширит роль Азербайджана на глобальном рынке логистики и транспорта.

Об этом, как сообщили Day.Az в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, сказал министр Рашад Набиев в ходе встречи с представителями транспортных компаний.

В ходе обсуждения состоялся обмен мнениями о реформах, проводимых в сфере автомобильных перевозок, расширении доступа местных перевозчиков на рынок международных перевозок, а также о важности применения цифровых технологий в сфере транспорта. Также Рашад Набиев проинформировал о развитии рынка перевозки грузов автомобильным транспортом, мерах и поощрениях в этой области.

Министр добавил, что постановлением Кабинета министров от восьмого апреля 2022 года утверждены "Правила международных пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом", которые будут применяться начиная с апреля 2023 года.

"В рамках этих правил все водители должны иметь трудовой договор. Кроме того, ответственное лицо и водители должны пройти обучение и получить соответствующий сертификат. Также имеются и определенные критерии и требования к компании-перевозчику. Наше министерство готово поддержать перевозчиков в этих процедурах. Кроме того, мы подготовили предложения по изменению действующих нормативно-правовых актов, регулирующих сферу автомобильного транспорта. Ожидается, что эти предложения будут приняты в ближайшее время. С их принятием будет возможно создание информационной системы Агентства наземного транспорта Азербайджана, при помощи которой грузоперевозчики смогут получать услуги в электронном порядке, а также следить за актуальной информацией в области транспорта", - сказал Набиев.