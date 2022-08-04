Европа не сможет обойтись без азербайджанского газа

Автор: Азер Ахмедбейли

Будет ли процесс отказа от российских углеводородов временным, на период, пока идет острая конфронтация между Россией и Западом, или необратимым.

Пока что ответ на него выглядит вполне очевидным. Даже если (или когда) отношения Россия-Запад будут в будущем восстановлены, решение Европы об устранении нефтегазовой зависимости от российских поставок, или, по крайней мере, от той их части, которая может потенциально составлять основу для политического давления, судя по всему, окончательное.

Европейская комиссия (ЕК) в мае месяце обнародовала план по отказу от потребления российского ископаемого топлива, состоящий, как сообщает DW, из трех компонентов: экономия энергоресурсов и повышение эффективности энергопотребления, ускорение перехода на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), и диверсификация энергетических поставок.

Крайний срок исполнения - к 2030 году, но после конкретизации деталей он, как пишут, был сокращен еще на три года.

Первое: экономия энергии. План ЕК предусматривает сократить с помощью этой меры потребление газа на 13 млрд. кубометров в год, но тут успех не бесспорен.

Из некоторых практических шагов европейского плана: в Еврокомиссии призывают каждого европейца чаще пользоваться велосипедом или общественным транспортом вместо автомобиля, уменьшать температуру отопления в доме на 2-3 градуса зимой и включать кондиционер летом только в самую жару.

Брюссель поступил демократично, как того и следовало ожидать: никаких норм и контроля, только надежда на сознательность граждан ЕС. Но...зима может выдаться слишком суровой, лето - слишком жарким, а некоторые частные энергетические компании и какая-то часть граждан - излишне эгоистичными.

Второе: ускорение перехода на ВИЭ. Европа решила, что ей лучше зависеть от природы, чем от России, то есть, от количества солнечных панелей, ветровых установок и других сегментов "зеленого" энергоперехода - по крайней мере, на это планируется выделить больше всего средств.

Но и в этой части европейского плана наружу проступают противоречия: в ЕС не стали рефлексировать по поводу отказа от собственных обязательств и данных ранее обещаний в сфере достижения углеродного нейтралитета.

К примеру, Германия собирается использовать для генерации электроэнергии уголь, являющийся самым экологически грязным видом ископаемого топлива, и самым серьезным препятствием в борьбе с изменением климата. Официальные представители Еврокомиссии также подтвердили, что странам ЕС придется временно возродить угольную генерацию, сообщает Reuters.

Во Франции же начали переводить энергоснабжение своих производств с газа на мазут - еще один грязный вид топлива.

Среди отхода ряда европейских стран от ранее взятых на себя обязательств и решение возобновить работу европейских АЭС.

Не напоминают ли все эти меры лоскутное одеяло, готовое расползтись после первой же стирки?

В третьих, диверсификация поставок. Если первые два компонента плана - это исключительно внутриевропейское дело, то вопрос диверсификации поставок связан непосредственно с внешними игроками. Ближний Восток, Каспий, США, ряд африканских стран - у Европы выбор немалый.

Но и здесь возникли противоречия. В мае, по сообщению Reuters, страны G7 договорились прекратить государственное финансирование проектов по добыче ископаемого топлива за рубежом к концу 2022 года.

Но в июне, на последнем заседании группы, Германия предложила не сокращать инвестиции в иностранные проекты в связи со сложившейся острой ситуацией, и ее предложение было поддержано.

Опять изъяны в общей позиции? Борьба различных групп влияния? Вынужденные шаги? Наверное. В сегодняшней обстановке, когда критическим фактором является время, и решения принимаются, что называется, на ходу, никто не возьмется точно сказать, какое из них является самым целесообразным.

Одно очевидно: в предстоящие два-три года Европе придется пройти очередной и очень нелегкий экзамен на зрелость, и девизом ЕС, если он хочет в очередной раз доказать остальному миру превосходство европейской школы менеджмента, должно стать слово "сплоченность".

Что касается Азербайджана, то сегодняшнее стечение обстоятельств может стать крайне важным для дальнейшего укрепления позиций страны в мировой экономике и геополитике.

У Баку имеются козыри: это безупречный послужной список в качестве надежного бизнес-партнера, вовремя и полностью выполняющего взятые на себя обязательства, и внутренняя стабильность, позволяющая, в отличие от некоторых других газовых партнеров ЕС (Ближний Восток, Африка) обеспечить долгосрочные и бесперебойные поставки газа.

Подписание 18 июля меморандума об энергетическом сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном - тому прямое свидетельство.

Однако меморандум - это всего лишь изложение взглядов на тот или иной вопрос. Оптимальным для ЕС решением было бы, в частности, принятие незамедлительных инвестиционных решений по расширению Южного газового коридора, и подписание нового долгосрочного контракта с правительством Азербайджана и консорциумом Шах Дениз-2.

Очевидно, что ЕС хочет сделать "зеленый" энергопереход приоритетом, а поставки газа из газодобывающих стран-партнеров - вспомогательным инструментом энергетической подпитки континента, поскольку долгосрочные контракты с поставщиками газа в будущем могут стать отягощающей финансовой обузой для ЕС.

Однако сегодня это единственный осязаемый способ, не оглядываясь на отсутствие ветра и количество солнечных дней, максимально заполнить существующие газовые артерии, идущие в Европу, и избавиться от 150-160 млрд. кубометров российского газа как политического фактора.