https://news.day.az/economy/1485139.html Орхан Мамедов и гендиректор Albayrak Inşaat обсудили возможности инвестирования - ФОТО
Орхан Мамедов и гендиректор Albayrak Inşaat обсудили возможности инвестирования - ФОТО
Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили Day.Az в агентстве.
В сообщении отмечается, что председатель правления агентства Орхан Мамедов встретился с генеральным директором турецкой компании Albayrak İnşaat Юнусом Йылмазом.
На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях инвестирования в Азербайджан и поддержке агентства в этой сфере.
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