Орхан Мамедов и гендиректор Albayrak Inşaat обсудили возможности инвестирования

Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили Day.Az в агентстве.

В сообщении отмечается, что председатель правления агентства Орхан Мамедов встретился с генеральным директором турецкой компании Albayrak İnşaat Юнусом Йылмазом.

На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях инвестирования в Азербайджан и поддержке агентства в этой сфере.