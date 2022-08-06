Azercell временно ограничивает подключение к зарубежным системам
По данным Центра по борьбе с компьютерными инцидентами Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, против электронных информационных ресурсов Азербайджана готовятся широкомасштабные кибератаки против электронных ресурсов Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в Azercell Telecom, принимая во внимание это предупреждение соответствующего государственного органа, ООО "Azercell Telecom" временно ограничивает подключение к системам Azercell за пределами нашей Республики.
По этой причине абоненты Azercell, находящиеся за границей, смогут подключаться к приложению "Kabinetim", нашему веб-сайту и другим электронным ресурсам только через мобильный интернет в роуминге.
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