Azercell временно ограничивает подключение к зарубежным системам

По данным Центра по борьбе с компьютерными инцидентами Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, против электронных информационных ресурсов Азербайджана готовятся широкомасштабные кибератаки против электронных ресурсов Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Azercell Telecom, принимая во внимание это предупреждение соответствующего государственного органа, ООО "Azercell Telecom" временно ограничивает подключение к системам Azercell за пределами нашей Республики.

По этой причине абоненты Azercell, находящиеся за границей, смогут подключаться к приложению "Kabinetim", нашему веб-сайту и другим электронным ресурсам только через мобильный интернет в роуминге.