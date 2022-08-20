Германия делает ставку на Азербайджан в качестве страны-транзитера

Источник: Агентство международной информации Trend

Грузоперевозки немецкой логистической компании Hellmann Worldwide Logistics составляют 20 тысяч FEU-контейнеров в год.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend директор азербайджанского представительства Hellmann Камран Габибов.

По его словам, большая часть этих грузов предназначена на экспорт из Европы в Китай.

"Существует возможность того, что значительную часть этих грузов азербайджанское представительство Hellmann на фоне санкций в отношении России и нынешних реалий может перенаправить транзитом через Азербайджан как в направлении Европа - Китай, так и Китай - Европа. Однако для обеспечения бесперебойной перевозки такого количества грузов мы видим необходимость не только в модернизации железных дорог Азербайджана, но и в расширении парка подвижного состава ЗАО "Азербайджанские железные дороги", - сказал Габибов.

Для грузоотправителей большое значение имеет и скорость транспортировки грузов, отметил глава представительства.

"Грузоотправители готовы переплачивать за перевозку своих грузов в случае, если они будут доставлены до заказчика вовремя, и в этом случае азербайджанская сторона может получить большую выгоду как от транзита, так и от привлечения стабильного потока грузов на свою территорию", - сказал Габибов.