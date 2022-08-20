Болгария хочет увеличить объем поставок газа из Азербайджана

Болгария начнет переговоры об увеличении объема поставок природного газа из Азербайджана на следующей неделе.

Как передает Day.Az со ссылкой на болгарские СМИ, об этом сказал министр энергетики Болгарии Росен Христов.

"Нам удалось договориться о месте разгрузки в Турции по конкурентоспособной цене, и это позволило нам принять предложение американской компании Cheniere Energy о поставке одного танкера сжиженного природного газа на октябрь", - сказал он.

Как отметил министр, этот объем покрывает только около трети болгарского потребления газа. Еще по трети Болгария рассчитывает на поставки из Азербайджана, а по оставшейся трети на октябрь правительству придется договариваться с другими поставщиками.

"На ноябрь и декабрь мы не смогли найти слоты для сжиженного газа по экономически выгодной цене", - добавил Христов.