PwC о секретах эффективного ведения бизнеса в Азербайджане

Источник: Агентство международной информации Trend

Для эффективного ведения бизнеса необходимо привлекать в Азербайджан международный опыт и экспертизу.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend руководитель по технологиям PwC в Азербайджане Фарид Гаттал.

По его словам, международный опыт и практика помогают в решении многих вопросов.

"Так, например, крупный бизнес при внедрении ERP-решений (система управления предприятием) сталкивается с большими рисками, связанными, прежде всего, с неготовностью трансформироваться. Безусловно, международный опыт и практика помогают в решении этих вопросов. Кроме того, многие ИТ-решения на рынке нашей страны еще не до конца изучены, и мы наблюдаем нехватку квалифицированных кадров. Несмотря на это, многие азербайджанские компании готовы платить за практику, то есть за готовые решения, которые уже были применены в другой стране", - сказал Гаттал.

Глава департамента отметил, что PwC имеет огромный опыт в сфере международной экспертизы.

"С помощью международной экспертизы и локальной поддержки мы помогаем компаниям решать те задачи, которые вызывают у них затруднения. Такая модель сотрудничества помогает развивать местные кадры и снижает стоимость услуг. В качестве примера такого сотрудничества могу привести многолетний трансформационный проект в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на базе SAP-решений (автоматизированная система эффективного планирования ресурсов и рабочих процессов). В 2008-2010 годах в проекте участвовали преимущественно иностранные специалисты. Однако сегодня в нем работает большая команда местных специалистов при экспертной поддержке международных консультантов. Таким образом, в Азербайджане мы смогли обучить десятки высококлассных специалистов SAP, которые прошли школу SOCAR и формируют современный рынок ERP, делая ИТ-решения более доступными", - добавил он.