В Швейцарии спрогнозировали резкий рост цен на электроэнергию

Цены на электроэнергию для домохозяйств в Швейцарии в 2023 году возрастут не менее чем на 30 процентов. Такой прогноз сделали в ассоциации электроэнергетических компаний страны, сообщает Day.Az со ссылкой на Tages-Anzeiger.

Отмечается, что многие энергоснабжающие компании за последние недели приняли решение о новых тарифах на следующий год.

Ожидается, что для семьи, которая проживает в пяти комнатах, расходы на электроэнергию вырастут примерно на 315 швейцарских франков (около 330 долларов) в год. По данным издания, такие предприятия, как крупная пекарня, столкнутся с увеличением расходов на электроэнергию примерно на 10 тысяч франков (около 10,4 тысячи долларов)