Mastercard работает над внедрением нового метода оплаты в общественном транспорте Баку

Источник: Агентство международной информации Trend

Mastercard работает над внедрением оплаты банковскими картами в общественном транспорте Баку.

Об этом Trend сказал генеральный директор Mastercard в Азербайджане и Турции Авшар Гюрдал, передает Day.Az.

"Уже более 10 лет Mastercard разрабатывает городские решения и меняет опыт работы общественного транспорта. Мы непрерывно работаем с банками-партнерами в Азербайджане, чтобы обеспечить возможность использования банковских карт для оплаты проезда в общественном транспорте в столице - Баку", - сказал он.

По словам генерального директора, Mastercard намерена внести свой вклад в обеспечение лидирующих позиций Азербайджана в безналичной экономике региона.

"Наша основная миссия в Азербайджане заключается в увеличении доли безналичных платежей в пользу клиентов, банков-партнеров и всех заинтересованных сторон в стране. Мы продолжим реализацию инициатив, изложенных в cоглашении в области цифровой трансформации, подписанном с Центральным банком Азербайджана", - добавил Гюрдал.