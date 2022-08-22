Назван объем денежных переводов из Казахстана в Азербайджан

Число транзакций из Казахстана в Азербайджан в июне составило 2,8 тысячи на общую сумму 1,7 миллиарда тенге (3,5 миллиона долларов), передает Day.Az со ссылкой на данные Национального банка Казахстана.

Сообщается, что доля Азербайджана составила 1,1 процента от общего количества денежных переводов из Казахстана и 1,6 процента - от общей суммы.

Относительно мая 2022 года количество транзакций выросло на 14,2 процента, а их сумма - на 20 процентов.

В свою очередь, относительно июня прошлого года количество денежных переводов из Казахстана в Азербайджан сократилось на 9,6 процента, а их сумма - на 19,2 процента.

Отметим, что в июне 2022 года было осуществлено в целом 263,2 тысячи транзакций на сумму 104 миллиарда тенге (217,5 миллиона долларов).

В сравнении с маем 2022 года количество денежных переводов выросло на 3,6 процента, а объем - на 6,1 процента. По сравнению с июнем прошлого года количество и объем отправленных денежных переводов выросли на 3,4 процента и 1,4 процента соответственно.