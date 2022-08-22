Болгария возобновляет переговоры с Азербайджаном для увеличения поставок газа

"Правительство Болгарии возобновляет переговоры с Азербайджаном для увеличения поставок газа".

Как передает Day.Az со ссылкой на novinite.com, об этом сказал министр энергетики Болгарии Розен Христов.

"Мы планируем начать интенсивные переговоры с Азербайджаном по увеличению объема и для достижения договоренности по цене. Мы можем провести переговоры с азербайджанской стороной для увеличения объема. У них есть оговорки, вопрос вновь связан с ценами. Мы не достигли договоренности по дополнительному объему, поэтому с понедельника (сегодня) начнем переговоры", - отметил Христов.

Он отметил, что министерство продолжит поиски по увеличению объема газа, чтобы удовлетворить потребность зимой: "После этого мы направим усилия на подписание среднесрочных договоров, чтобы обеспечить систематические поставки газа по трубопроводу по конкурентным ценам. Пока объем не сильно беспокоит нас, есть предложения по газовым поставкам, нас больше всего интересует и беспокоит цена и то, что рынок систематически склонен к повышению цены".